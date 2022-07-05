新竹市長林智堅涉及抄襲風波愈演愈烈，針對國安局長陳明通就林智堅台大論文可能抄襲同學余正煌而護航的回覆，國民黨台北市議員參選人詹為元找出了余的指導老師是「李碧涵」，余正煌的論文寫不出來也是去找李，「去找你陳明通幹嘛？」

詹為元今（5日）在臉書發文，首先直言「陳明通根本狗屁不通，林智堅沒有引註就是抄襲！」並且強烈建議現在幫林智堅護航的教授學者們，「不要為了一個政治人物賠上自己一生的學術聲譽」。

詹為元指出自己很公正，他提到「因為做份民調要花很多錢，所以許多研究生用同一份民調資料來做研究是非常正常的事情」，但是大家不要被陳明通給騙了，疑點如下：

1、沒有哪個受過正統學術訓練的教授，會把其他人的論文內容借給另外一個人看，我舉個例子，今天好不容易發現對抗Omicron的疫苗抗體但還沒發佈，「這個時候有人把我的內容給了另外一個同公司的人看，然後他還搶先發佈了，大家覺得這樣做合理嗎？」詹質疑，一個堂堂的大學教授可以隨意做這種事情？並且直言「光是這點，陳明通就違背學術倫理，教授資格應該被剝奪！」

2、余正煌碩士論文的指導教授是李碧涵老師，所以他論文寫不出來要找也是找李碧涵，「去找你陳明通幹嘛？邏輯上根本狗屁不通！」加上余正煌能使用林智堅選舉時的民調資料，代表兩人關係匪淺，然後又寫差不多的題目，「彼此借看的可能性極高」。

3、真正核心不是林智堅剛剛講得那些話，也不是余正煌跟林智堅的關係為何？以及誰是原創者？「重點是林智堅的論文除了抄襲整段就算了，許多地方根本沒有引註。」舉例來說，余正煌論文第11頁前兩行有個夾頁註是（陳光輝、洪昭明，2013：379-386），但到了林智堅論文的第9頁，前兩行文字與余正煌一模一樣，但卻沒寫任何引註，「光是這點就構成抄襲了」。因為在學術的場域裡，沒寫引註就代表是自己原創的話，這樣對於真正原創者是種侮辱。

4、再者，最具爭議的，就是寫錯許明財美國大學校名的事情，「怎麼可能兩篇論文除了把人名改成ABC之外，其他文字、連錯字都一模一樣？」。我再用一個簡單的比喻，如果我今天「把周杰倫的『七里香』這首歌的三個字改成『雞屁股』，其他文字跟旋律都一模一樣，我這樣是不是抄襲？」

最後詹為元更嗆聲林智堅「這不是什麼政治抹黑，而是你自己對自己的論文不負責，現在遭到報應而已！」