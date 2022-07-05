台中市市長盧秀燕在各大民調勇奪佳績，被視為藍營希望。一份最新民調指出，盧執政的個人表現獲台中市民 76.3%的信任度，盧團隊的表現也獲得台中市民75.1%的滿意度；不僅信任度較4月調查增加6.9個百分點，滿意度也增加4.2個百分點，同時不信任度與不滿意度也雙雙下降，顯示盧極受台中市民認同。

《美麗島電子報》今日（5）公布最新民調顯示，盧秀燕獲得台中市民76.3%的信任度，較同民調機構4月調查增加6.9個百分點；16.7%不信任度比4月減少6.4個百分點。

在盧秀燕就任3年半以來的整體施政滿意度方面，台中市民有75.1%滿意，比4月調查增加4.2個百分點；不滿意的有19.5%，比4月減少3.5個百分點。

此民調是由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行，調查設籍在台中市各行政區、年滿20歲的民眾。調查時間：2022年6月29日至7月1日，調查方法電腦輔助電話問卷，成功完訪1080人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。