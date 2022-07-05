林心恬率團隊舉辦廢物交換大會，從生活實踐資源循環理念。(成大提供／曹婷婷台南傳真)

成功大學環境工程學系助理教授林心恬團隊研究調查指出，全台超市每年產生約1.5萬公噸塑膠垃圾，團隊指出，循環包裝、超市蔬果裸賣、自備容器或租借容器等綠色消費風氣在歐洲日漸普遍，據統計，企業20％的一次性塑膠包裝重複使用，還可創造千億美元商機。

成大指出，該團隊針對零售業包裝減塑研究，獲《Waste Management》國際期刊刊登，此外，團隊也設計一套科學化工具，讓零售業者可快速分析自己的包裝垃圾減量潛力及碳足跡減量潛力，也獲得業者的好評回饋。

林心恬說，環保不只是口號或是別用塑膠、做好分類就好，從工程科學角度來看，PET、PE、PP等各種不同材質組成的塑膠使用量有多少、被用在哪種產品、怎麼做可以有效減量等，都有不同減塑實踐策略，透過科學角度進行系統性、巨觀思考與研究，能告訴大家減塑如何具體規畫。

她說，零售業包裝減塑研究歷時1年，從現況調查開始，團隊綜合分析包裝用量及材質、通路販售份數、不同減量策略的減塑比例，以及消費者採用傾向，找出超市具有包裝減量潛力的商品類別，也發現對於不同商品可以強化不同策略的推動。

她舉例，例如牛奶罐使用的塑膠很多且厚，為了達到牛奶運送、保存等效果，也許可朝輕量化設計的角度思考減塑的具體方法。