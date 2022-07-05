財政部國產署自有辦公廳舍原址改建案近日第三次招標仍流標，國產署5日宣布以原招標條件再啟動第四次招標，等標期至今年7月19日，本次招標依政府採購法規定，不受三家以上合格廠商投標限制。

國產署表示，得標廠商需支付權利金（底價3億4,138萬元），另需參照「景美財訓所」模式，幫忙拆除國產署現址老舊大樓並在原地興建A（15樓）、B（10樓）兩棟新辦公大樓，由國產署、交通部觀光局分別取得1,424坪、1,259坪辦公廳舍，還有公設與職場教保中心約120坪，合計為2,803坪。

而得標廠商依約可獲得南港車站旁1,100坪地上權案、捷運民權西路站旁337坪商業區地上權案70年使用年限，預計帶動41.97億元投資商機，其地租年息利率為3.5％，其中1％隨申報地價調整、2.5％以得標年度地價為準。

其中，捷運民權西路站旁地上權案鄰近各大銀行，堪稱金融聚落；而南港地上權案毗鄰南港瓶蓋工廠且與購物中心，具商辦與百貨經濟效益。

若改建案順利標脫，國產署除可取得兩棟新建辦公廳舍，尚可收取權利金及土地地租約13.5億元。

住商機構企研室資深經理徐佳馨認為，國產署現址改建案卡關有三大關鍵，包括「大環境因素」，工料雙漲且地上權案有時間壓力；其次是「利潤有限」，因改建案面積小，業者可分到的面積不大；第三則為「未來商辦供給狀況」，隨北市大型都更案將在2024年完成，未來商辦市場將有供給壓力，北市商業區地上權案誘因相對減少。