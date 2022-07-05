截至7月3日，大陸至少已有25個省份發布2021年平均工資數據。各地城鎮非私營單位就業人員年平均工資均高於城鎮私營單位就業人員年平均工資。其中，西部省份青海、寧夏表現突出，城鎮非私營單位就業人員年平均工資超過10萬元（人民幣，下同），在25個省份中分別排名第四、五位。

浙江、廣東、江蘇、青海、寧夏、重慶6省，城鎮非私營單位就業人員年平均工資在10萬元大關以上。中國國家統計局數據顯示，2021年全大陸城鎮非私營單位就業人員年平均工資為106837元，浙江、廣東、江蘇、青海超過全中國平均線。

浙江數位經濟發達。數據顯示，在城鎮非私營單位中，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業年平均工資最高，達到257631元，折合月平均工資超過2.1萬元。

值得留意的是，西部省份青海、寧夏表現突出。2021年青海、寧夏城鎮非私營單位就業人員年平均工資，分別為109346元和105266元，在25個省份中位居第四、五。兩省城鎮非私營單位中，年平均工資最高的都是採礦業，青海採礦業年平均工資為152682元，寧夏採礦業年平均工資為160833元。

另從城鎮私營單位就業人員年平均工資來看，2021年全國城鎮私營單位就業人員年平均工資為62884元，廣東、浙江、江蘇3省的城鎮私營單位就業人員年平均工資超過全中國水平。

其中，在25個省份中，廣東省城鎮私營單位就業人員年平均工資73231元，是目前唯一超過7萬元的地區，暫居第一位。在該省城鎮私營單位中，年平均工資最高的是資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業，達到140251元。

民營經濟發達的浙江，2021年私營單位就業人員年平均工資為69228元，距離7萬元大關一步之遙，目前僅次於廣東。在浙江城鎮私營單位中，年平均工資最高的也是資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業，達到124852元。