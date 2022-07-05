大安分駐所新任所長布達典禮，由分局長吳燕山親自主持，並邀請民意代表、地方士紳、警友、民力幹部等貴賓到場觀禮、指導。（警方提供）

台中市政府警察局基於推動勤、業務需要，以有效發揮整體治安功能，依品德操守、專業能力、內外勤職務歷練、工作績效及發展潛能等原則，檢討調整所屬中階警官，並定於今年7月4日統一辦理離、到職；其中大甲警分局大安分駐所所長一職由交通警察大隊執法組警務員洪裕憲接任。

警方指出，洪裕憲曾任基層行政警察，中央警察大學畢業後辦理督察、交通等業務，更歷練多任主管職務，同時洪所長持續進修，獲得國立中興大學碩士學位，其學識豐富，資、經歷完整，相信未來一定能夠勝任新職。

大安分駐所新任所長布達典禮，於4日下午於該所駐地舉行，由分局長吳燕山親自主持，並邀請民意代表、地方士紳、警友、民力幹部等貴賓到場觀禮、指導。吳燕山對卸任所長在轄區維護治、交安之努力表示肯定，並期勉新任所長未來在工作崗位上盡心盡力。

吳燕山表示，台中是全國第二大城市，治安、交通安全工作相對繁重也很辛苦，近期台中不管在各項治安指標、交通事故案件都大幅降低；學生暑假到來，本分局已開始執行「青春專案」，採多元化犯罪預防宣導方式，防杜青少年偏差行為及被害，營造優質成長環境，以維護年輕市民身心健全發展。