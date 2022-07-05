美國國會兩黨就「創新與競爭法案」僵持不下，由於該法案包含超過520億美元的晶片法案，將用來發展半導體製造與研發，隨著卡關的時間拉長，拿不到補助的企業被迫採取不同的方法因應，英特爾就宣布將延後動工俄亥俄州新廠，並表示對晶片法案無法通過相當灰心，近日俄亥俄州州長Mike DeWine則表示，延後動工是英特爾的談判策略，以便在國會中獲得影響力。

CNBC報導，英特爾宣布延後原訂在22日舉行動土典禮，以等待國會通過晶片法案，執行長Pat Gelsinger表示，「如果沒有立法和援助，繼續前進是沒有意義的，當美國認真在當地發展這項產業，對晶片業、科技業都是一個重要的訊號。」

對於英特爾決定延後動土的舉動，Mike DeWine表示，「我認為這可能會有一點槓桿作用，讓大家關注到這個議題，這是英特爾為了通過立法而採取的談判策略，以便在國會中獲得影響力。」

Mike DeWine透露，英特爾一直告訴州政府的官員，俄亥俄州新廠的範圍取決能從晶片法案獲得多少資金，如果沒有晶片法案，他們還是會投資俄亥俄州，但效率明顯不會這麼高，需要時間慢慢推進。

事實上，Pat Gelsinger公開呼籲，「我們變慢、變小還是長大茁壯，取決於晶片法案。」他也表示，英特爾非常想在俄亥俄州建立全球最大的晶片製造據點，並非只蓋一兩座晶片廠敷衍了事。

英特爾今年初宣布俄亥俄州建廠計畫，並打算在當地投資至少200億美元，原本預計在2022年底動工，2025年開始生產。

即使英特爾設廠計畫延遲，但Mike DeWine還是充滿信心，並透露他已經取得「前同事們」的保證，晶片法案很快就會通過。75歲的Mike DeWine曾擔任俄亥俄州的參議員、眾議員、檢察總長、副州長，並在2019年開始擔任州長。