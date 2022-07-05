騰雲(6870)受邀參與今明兩天於東京舉辦的首屆「Together, Go Big. 日本台灣新創高峰會」，騰雲長期與日本大型商社保持良好合作關係，今天高峰會上在國發會副主委高仙桂的見證下，與日本VINX(富士軟件集團旗下)及HITACHI SOLUTIONS(日立解決方案)兩大商社簽訂戰略合作MOU，共同開發日本及東南亞市場。

此次峰會由國發會旗下「Startup Island TAIWAN」所舉辦，以數位轉型DX(Digital transformation)為核心，前進東京進行台日交流。騰雲指出，本次簽訂MOU，未來騰雲與兩大商社共同開發商務，將騰雲成熟的數位轉型解決方案產品與技術導入日本及東南亞的連鎖零售業者、量販與購物中心，同時，透過技術與解決方案的合作，將OMO數位行銷方案的建置與開發導入日本及東南亞大型商業設施。

騰雲是少數從新創初期就開始與日本大型商社建立良好且長期的夥伴關係，將OMO客、商、金流一站式數位轉型解決方案，從台灣推至大陸、馬來西亞、越南等國際市場。透過此次峰會的交流，能夠讓更多企業及投資人看到騰雲數位轉型解決方案實力，並創造中長期海外營收成長。