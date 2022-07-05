因疫情延宕的長榮航空(2618)米蘭、慕尼黑航點，今天宣布將於10月25日及11月3日正式啟航，也是長榮航空睽違25年後再度開闢歐洲新航線，此次陸續新增米蘭及慕尼黑兩個直飛新航點，讓歐洲航網的佈局更完善，搭配巴黎、維也納的直飛航線，或是中停曼谷的倫敦及阿姆斯特丹航線，提供旅客多點進出的行程組合。

長榮航空10月25日開闢台北-米蘭航線，提供每周兩班的飛航服務；11月3日開闢台北-慕尼黑航線，提供每周四班的飛航服務；歐洲新航點開闢後，米蘭、慕尼黑、巴黎、維也納都有直飛台北的航班，長榮航空飛往歐洲將達6個航點，是台灣布局歐洲航點最多、航班最密集的航空公司。

長榮航空台北-米蘭航線及台北-慕尼黑航線均以波音777-300ER機型飛航。長榮航空明日起至8月8日止，透過長榮航空官網購買今年11月30日前來回的台北-米蘭或台北-慕尼黑經濟艙機票，最低只要台幣27,569元起(不含稅金及其他各項附加費)。此外，旅行業者也預先規畫各式團體行程，米蘭10天只要台幣79,900元起、慕尼黑10天只要台幣69,900元起。