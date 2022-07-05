上半年由於聯準會緊縮貨幣政策，資金退潮對股市帶來評價面的壓抑，又以科技股修正幅度最大。第3季後，在高通膨及經濟成長放緩預期的影響下，科技股開始出現財報及展望的修正。統一投信指出，縱使消費性電子近期因需求下滑而面臨庫存調整，但若以基本面來看，科技股仍有許多長期成長趨勢確定的板塊，今年仍持續成長，例如數位及能源轉型相關類股：雲端伺服器、電動車、新能源及軟體。

統一投信表示，因應數位轉型日漸增長的需求，今年雲端服務巨頭仍保持鉅額資本支出，連帶使伺服器出貨維持正成長。軟體方面，隨著疫情趨緩，日本也逐步擺脫了過去2年以防疫為主的政策，由政府帶動民間重新投入數位轉型進程。企業對軟體資本支出的加速，也將推動今年日本軟體業的訂單呈現增長。

受惠各國能源轉型政策，根據上海證券研究所數據，今年電動車持續高速成長，全年銷售量預計將有960萬台，全球滲透率達到12%。其中以美國的成長速度最快，今年美國銷售量年增率預計將達到109%，中國市場增速也有56%。電動車銷售量持續增長，中國作為主要電動車電池產地，將成為最大贏家。以中國電池生產巨頭寧德時代及比亞迪為例，今年1~4月市占率就分別達到35及11%。電動車的暢銷，也帶動核心零件的功率半導體需求，市占率較高的歐美廠商首先受惠，而中國廠商因應國產替代政策，也有不小的發展空間。

俄烏戰爭加劇原物料供需失衡，並以能源缺口最大，使各國下定決心發展新能源，以取代傳統發電方式。統一投信表示，根據中信建投數據，2021~2025年全球太陽能發電機年均複合成長率將達到33%，使規模在2025年達到480GW。隨著供應鏈瓶頸問題緩解，今年太陽能發電機重要原料矽的產能將提升，推動價格下滑，使太陽能廠商成本下降，獲利能力逐步改善。