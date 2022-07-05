全度妍飾演積極應對緊急狀態的交通部官員角色。（車庫娛樂提供）

李炳憲飾演即使有飛行恐懼症，仍為了女兒一起搭上飛機的乘客一角。（車庫娛樂提供）

《緊急迫降》空運好萊塢機艙打造超寫實場景。（車庫娛樂提供）

韓國首部斥資275億韓元打造的超真實航空災難電影《緊急迫降》（EMERGENCY DECLARATION），集結坎城影帝宋康昊、李炳憲、坎城影后全度妍（前譯：全道嬿）、金南佶、任時完等實力派演員精彩共演，演員陣容華麗。《緊急迫降》不僅正式入選第74屆坎城影坎城，在坎城首映後獲得全場觀眾起立鼓掌10分鐘，坎城影展執行委員長蒂埃里．弗雷莫讚嘆是「完美的類型電影！ 」

坎城影后全度妍在電影中飾演交通部長官一角，為了守護國民而積極處理前所未見的危機。全度妍認為導演的意圖很好，表示會選擇參演全因導演這句話：「他說為了經歷過大小災難的人們，希望這部電影能成為撫慰他們的作品，我聽了導演的這段話才決定參演。」

《緊急迫降》華麗的演員陣容，讓本作在開拍前就備受觀眾期待，在製作發表會上，對於是否期待票房成績的提問，全度妍表示：「應該會成為千萬觀影人次的作品吧？我覺得這部作品會突破千萬觀影人次，在參演的演員中，我比較沒有票房號召力，所以我很期待這次的票房成績！」

宋康昊則說：「我和李炳憲、全度妍合作很久了，是很親近的關係，彼此默契也很好。當我看完電影成品後，我相信許多韓國觀眾一定都會喜歡！」後來全度妍要宋康昊說出個票房數字，讓宋康昊苦惱地說：「剛剛全度妍演員很有自信地說數字了，但我無法說出口，我想李炳憲演員應該會知道吧！」沒想到李炳憲竟說：「剛才康昊哥說：『應該會到2千萬觀影人次吧！』」這讓宋康昊聽了馬上露出慌張地笑容澄清：「我沒說過這種話！」但全度妍卻附和李炳憲說自己也聽到宋康昊那樣說了，令製作發表會現場笑成一片。

《緊急迫降》有許多場景是在狹窄的機艙布景中拍攝，韓在林導演表示：「我們從好萊塢空運拍攝用的飛機機艙到韓國，再和美術團隊一同打造出寫實的機艙場景，還使用了和真的飛機同樣的搖桿。其他電影在拍攝機艙搖晃的畫面時，通常都只有攝影機會動，但為了呈現出人物細微的動作，讓機艙內的座椅也能有擺動的效果，我們和特殊效果公司合作，努力打造出寫實的動作畫面。拍攝時也有空服員出身的人員在旁協助，一起呈現出更寫實的畫面。」

曾和韓在林導演合作過電影《優雅的世界》、《觀相大師：滅王風暴》的宋康昊，對於導演講求創新完美的個性，也表示：「我很相信他，也很尊敬他對探究嶄新世界的執著。」韓在林導演則很感謝能再次和宋康昊合作，他說：「宋康昊前輩在《緊急迫降》中是負責帶領整個故事的角色，觀眾們也將藉由本作看到演員們嶄新的一面！」而對於選擇參演本作的原因，宋康昊表示：「災難電影在全世界已經很普遍，但《緊急迫降》不只刻劃碰上災難的飛機乘客們，也生動描繪在陸地上的人們真實的感受，是部將對於家人、周遭的人、社會共同體的想法，洗鍊成熟地表現而出的作品。」

金南佶演技精湛，在電影中飾演副機長「賢秀」一角，拚命保護機上乘客。為了詮釋副機長角色，金南佶也接受實際的飛行訓練，他說：「開拍前接受了實際的飛行訓練，在駕駛艙中從起飛到降落的瞬間，要按哪個按鈕、要照什麼順序去按等等，我都記起來了，因為希望能自然表現所有的動作。」

對於參演本作的原因，金南佶表示：「我們在經歷災難的情況下克服它的過程，在某種意義而言，現實更像電影一樣，很好奇會如何呈現這個故事，而且感覺是能帶給人們安慰的作品，所以我決定參演這部電影。」

任時完演技細膩，在電影中飾演神祕乘客一角，對於當時收到劇本的感想，他表示：「得知是韓在林導演的作品嚇了一跳，後來又聽說前輩們會參演，真的很驚訝我能參與這樣的巨作。」不過，在出席製作發表會介紹自己的角色時，任時完面有難色地說：「很榮幸能和很厲害的前輩們合作！但因為我事先被告知不能透露太多我所飾演的角色的相關內容，所以不太清楚可以說到什麼程度……」主持人也開玩笑地說說到這程度就好，也讓在場的前輩都忍不住大笑。

年度災難鉅獻《緊急迫降》描述資深刑警仁浩（宋康昊 飾）收到了有男子要對飛機進行恐怖攻擊的情報，在進行調查時，得知嫌犯搭乘了KI501班機。在赫（李炳憲 飾）即使有飛行恐懼症，為了讓女兒接受治療仍一起搭機前往夏威夷，但一名四處走動、口出惡言的怪人讓在赫感到十分在意。

KI501班機從仁川機場出發前往夏威夷的途中，有名男子因不明原因死亡，讓機艙內的乘客陷入恐懼中。而國土交通部長官淑熙（全度妍 飾）收到消息後，馬上成立恐怖攻擊應變中心，召開緊急對策會議，尋求讓KI501班機著陸的方法。《緊急迫降》8月12日（五）在臺上映。