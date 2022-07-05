桃園市雨後下大雷雨龍壽街、經國路等道路，排水宣洩不及，造成淹水及道路出現坑洞的狀況，桃園警察分局龍安派出所及同安派出所，立即派遣警力進行道路交通管制及疏導。
桃園警方表示，5日午後急驟的大雷雨，造成龍壽街、經國路等道路，排水宣洩不及，造成淹水及道路出現坑洞的狀況。桃園警察分局龍安派出所及同安派出所，立即派遣警力進行道路交通管制及疏導，呼籲汽機車駕駛人行經該路段，請放慢速度遵守警方指揮慢速通過，以維護交通安全。
桃園市雨後下大雷雨龍壽街、經國路等道路，排水宣洩不及，造成淹水及道路出現坑洞的狀況，桃園警察分局龍安派出所及同安派出所，立即派遣警力進行道路交通管制及疏導。
桃園警方表示，5日午後急驟的大雷雨，造成龍壽街、經國路等道路，排水宣洩不及，造成淹水及道路出現坑洞的狀況。桃園警察分局龍安派出所及同安派出所，立即派遣警力進行道路交通管制及疏導，呼籲汽機車駕駛人行經該路段，請放慢速度遵守警方指揮慢速通過，以維護交通安全。
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