桃園市雨後下大雷雨龍壽街、經國路等道路，排水宣洩不及，造成淹水及道路出現坑洞的狀況，桃園警方前往疏導交通。（警方提供）

桃園市雨後下大雷雨龍壽街、經國路等道路，排水宣洩不及，造成淹水及道路出現坑洞的狀況，桃園警察分局龍安派出所及同安派出所，立即派遣警力進行道路交通管制及疏導。

桃園警方表示，5日午後急驟的大雷雨，造成龍壽街、經國路等道路，排水宣洩不及，造成淹水及道路出現坑洞的狀況。桃園警察分局龍安派出所及同安派出所，立即派遣警力進行道路交通管制及疏導，呼籲汽機車駕駛人行經該路段，請放慢速度遵守警方指揮慢速通過，以維護交通安全。