台中市北區五權路中央市場攤鋪位收回作業，自去年11月開始受理申請，截至今年5月底止，市府經發局已完成61席攤鋪位繳回程序，核發補助費2503萬4920元，使用人繳回比例已達24.4％，經發局長張峯源強調，將會加速辦理審查與補助費核發作業，盼鼓勵使用人盡早搬遷。

台中市北區五權路中央市場興建於1975年，使用年限逾47年、建物老舊，前年1月經都市計畫變更後，包含市場與周邊面積共1萬1349平方公尺基地，7成將做為商業區、3成做為公園用地使用；拆除後將移交財政局重新規畫開發改建，去年針對市場內250個攤舖位進行收回作業，只要攤商繳回即可請領補助費。

部分攤商籌組自救會，呼籲提高補助費、延長收回時間，並且希望市府協助照顧弱勢個案攤商；經發局今年1月在協調會中釋出善意，提出3點聲明和1項承諾，強調將視疫情滾動檢討使用費、允諾再綜合考量是否提高補助費，收回期限亦展延至2024年。

經發局說明，中央市場攤鋪位繳回申請期限已延至2024年6月30日，依據「台中市改建公有零售市場補助費安置費發給辦理」規定，籌編預算共1億646萬4000元，使用人如有營業需求，可申請安置至其他公有零售市場空攤鋪位繼續使用，放棄安置者可依規申請自行搬遷補助費40萬元，及設備補助費（依每月使用費15倍計算）。

經發局表示，中央市場所在基地未來收回攤鋪位且拆除後，將移由財政局規畫招商開發作業，並提供在地所需的公園及停車場等公共設施，地利優勢將帶動地區商業發展，活化商業發展同時，也能擴大公共利益，促進北區生活機能再升級。