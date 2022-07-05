疫情當前，生活儀式感不能少！現在居家用餐時間增加，為了讓生活更添光彩，許多人會使用賞心悅目的餐具，享用美食的同時大飽眼福，也能透過餐具的不同設計與風格展現自我品味，讓用餐成為不可或缺的美學儀式感。超強閨蜜「POYA寶雅」果然最懂女人心，看準居家商機再度與百年德國品牌vivo合作推出，即日起POYA寶雅線上、線下同步印花換購，單筆消費滿150元即贈1枚印花，滿300元贈2枚，依此類推，提升餐桌品味趁現在！

即日起POYA寶雅線上、線下同步印花換購，單筆消費滿150元即贈1枚印花，滿300元贈2枚，蒐集印花再加購，即可將德國vivo 7款餐具帶回家！(圖/POYA寶雅提供)

【POYA x vivo 7款餐具 實用美觀兼具】

POYA寶雅為了感謝粉絲支持，一口氣推出7款餐桌必備餐具，包含光彩雙層玻璃碗13cm、光彩雙層玻璃碗18cm、光彩雙層玻璃杯80ml、光彩雙層玻璃杯250ml、光彩紅酒杯、光彩香檳杯及光彩玻璃水瓶1.1L，每一款設計既簡約又沉穩內斂，屬於輕奢質感風格，最低1折起即能換購一組2入。

此次印花換購活動推出德國vivo 7款餐桌必備餐具。(圖/POYA寶雅提供)

首次引進的雙層玻璃碗，採用雙層Borosilicate頂級耐熱玻璃材質，由匠人手工吹製設計，擁有不燙手、不凝結水滴的隔層效果；堅固材質不易破碎，具有耐高溫、耐腐蝕、低膨脹、抗熱震與輕巧等高性能，可放心微波；表層光滑無氣孔，可吸附食物異味、減少污漬，就算盛裝檸檬、果汁等酸性食物也能安心無虞；透明器皿可完整看見食材，為餐點擺設畫龍點睛，符合色香味俱全的美食視覺饗宴。

【即日起至10/4 最低加購價僅60元】

即日起至10/4止，線上線下同步印花換購活動開跑中！凡於全台寶雅實體門市及POYA Buy寶雅線上買消費，單筆消費金額滿150元贈1枚印花、滿300元贈2枚，依此類推。最低加購價只要60元，即能換購一組2入的高雅水晶香檳杯，詳細換購細節請見門市或官網說明，換購期限10/18止。

(左)光彩雙層玻璃碗18cm/單入、(右)光彩雙層玻璃碗13cm/一組2入。(圖/POYA寶雅提供)

(左)光彩雙層玻璃杯80ml/組2入、(右)光彩雙層玻璃杯250ml/組2入。(圖/POYA寶雅提供)

(左)光彩香檳杯/一組2入、(中)光彩紅酒杯/一組2入、(右)光彩玻璃水瓶1.1L/單入。(圖/POYA寶雅提供)

POYA寶雅自1985年成立，37年間全國總店高達294家，會員人數更超過600萬人，並提供多達6萬多種商品，從國內外美妝保養品、醫美保健、各式內著服飾及帽襪、生活用品等，超豐富又多元商品的魅力，讓人一逛就深陷其中，無法自拔。現在有了妝點美學的機會，讓你每一天都能輕鬆品味質感生活！