紙風車團長任建誠表示，這次帶來《諸葛四郎》、《武松愛老虎》皆是全新節目，邀民眾一起到場同樂。（陳彩玲攝）

基隆市疫情趨緩，市府舉辦「藝起FUN暑假」活動，邀請「紙風車劇團」、「九天民俗技藝團」以及「台灣特技團」於國門廣場及暖暖區演出。紙風車團長任建誠表示，這次帶來《諸葛四郎》、《武松愛老虎》皆是全新節目，邀民眾一起到場同樂。

基隆市長林右昌指出，國門廣場周邊已變成熱門景點，晚上有很多民眾前來吹海風、散步、欣賞海景，7月中旬起，將有多場活動，呼籲民眾戴好口罩、做好防疫措施；任建誠說，因疫情劇團於2020年停演3個半月、2021年停5個月，今年從4月底至今，僅幾場小型演出，首場大型展演將獻給基隆。

首場表演於7月15日晚上7時展開，稅務局邀請紙風車劇團在國門廣場演出漫畫改編大劇「諸葛四郎」，主辦單位將於現場準備2千張椅子，晚上6時30分免費入場。稅務局表示，配合活動祭出3大好康，民眾只要捐雲端或紙本發票，即可參加抽獎活動，或兌換鬼滅之刃等文具組，限量250份。

7月16日晚上7時，由文化局邀請九天民俗技藝團，在暖暖區源遠路193巷底空地帶來《炫音鼓舞祭》，以DJ Code電子音樂為演出主體，結合九天的鼓陣，以及家將、神偶，傳達祈福意念；7月17日下午4時30分，台灣特技團在國門廣場以新作品《愛麗pu的奇境夢遊》亮相。

最後，7月22日晚上7時，紙風車劇團再次到國門廣場，於藝術卡車上演出《武松愛老虎》，打虎英雄武氏三兄弟，代表景陽崗村民上山尋找傳說中的殺人虎，邀大小朋友一同歷經緊張又趣味的追逐戰。紙風車提及，劇碼皆為第一次在全新藝術卡車上演出，搶先帶給基隆市民全新藝術體驗。