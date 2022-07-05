受惠於伺服器電源新產品將於第3季量產，且大瓦特數NB電源於第4季加入量產，群電(6412)下半年業績看好，群電預估，下半年整體營運仍將優於上半年，將力拚全年度營收獲利創新高。

全球通膨升息、俄烏戰事及大陸清零封控政策影響，致使全球科技業在供需兩方面都遭受嚴峻考驗，但群電佈局多元化成長動能有成，群電6月合併營收為36.13億元，月增1.6%，年增13.1%，長短料及4月大陸封控防疫影響，第2季合併營收達102.7億元，較上季減少2.1%，但仍較去年同期增加6.7%，為歷年同期新高。

群電表示，整體營收維持年增走勢，尤其是大瓦特數筆電(120W以上)和伺服器電源，營收年增率均達雙位數以上，而新業務衛星通訊電源業績穩定向上，營收較上季倍增，更高階的新機種亦於6月順利量產；累計上半年合併營收達207.64億元，年增5.9%；在獲利方面，受惠於產品組合轉佳及有利匯率，公司可望克服中國封城及高價調料等不利因素，維持穩定的獲利水準。

儘管下半年總體經濟及終端產業變數不少，群電因有新產品加入，且料況亦有機會明顯改善，下半年營運看好。

群電表示，公司持續有新產品挹注營收，其中伺服器電源上半年飽受缺料所苦，公司積極變更產品設計分散採購，而新產品設計預計於第3季量產，可望帶動下半年出貨走揚；筆電電源方面，由於新的USB PD3.1快充標準將支持最高48V的電壓輸出，Type-C最大充電功率將可由100W提升至240W，而群光電能大瓦特數的Type-C筆電電源預計於第4季加入量產，公司也預期PD3.1新標準將在未來2-3年為大瓦特數筆電電源帶來全新升級，帶動產品平均單價持續提升。

群電強調，面臨外部經營環境的困難挑戰之際，公司將持續精進既有產品線的高值產品，預期下半年整體營運仍將優於上半年，並將力拼全年度營收獲利續創新高。