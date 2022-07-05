俗話說一樣米養百樣人，在待人處事上，有人親和力十足、很懂得社交且適應力強，容易與人打成一片；也有人防備心重，做事情亦步亦趨，謹慎小心。不過《搜狐網》運勢專欄就點名2大星座，雖然表面上熱情親切，但其實只是出自於禮貌，真正要走進他們內心並不容易。

▍射手座

射手座又叫「人馬座」，在種種神話傳說中，都與正義、勇敢、友情有關，所以射手座喜歡四處結交朋友，也會用親切的態度對待他人，甚至可以毫無顧忌的告訴別人自己的隱私，但其實射手座的種種熱情只是出自於禮貌，要想走進他們的內心比登天還難。

尤其在戀愛中，射手座並不像人們看到的那樣熱情開朗，反而會出現手足無措、害羞矜持的模樣，甚至容易欲擒故縱，表面上刻意保持冷漠，但內心卻波濤洶湧，矛盾又善變。

▍天秤座

天秤座看似柔和優雅，但自身的特質並不鮮明突出，交友上也帶著類似的行事風格。天秤座相當重視自己的形象，也會努力在朋友面前塑造出完美的模樣，是朋友眼中個性溫和友善的乖乖牌，相處起來如沐春風，不用擔心被他們冷漠以待。就算天秤座意見與他人不同，也不會當場表達，更不會潑對方冷水，天生就是高雅迷人的紳士，禮儀方面完全無可挑剔。

但不可否認的是，天秤座內心帶著一絲疏離和清冷，很多事情他們不會輕易走心也十分理智，更不會被他人影響情緒，要想走進他們內心深處並不容易。