台灣女孩周子瑜以甜美外貌和舞技歌藝在韓國出道後，引來各地都出現翻版子瑜的現象，21歲的香港女星區明妙有一張甜美臉蛋和精緻五官，被封為港版子瑜。最近她作風越來越大膽，不僅曬過疑似露出裙底春光的照片，還大尺度分享脫衣照，露出比基尼和東半球，胸上的一顆黑痣也意外成為亮點。

區明妙2017年演出電視劇《親親我好媽》，因外型清新脫俗引發討論，更有人認為她撞臉周子瑜，封她為港版子瑜，而她除了當演員還曾是女團Honey Bees成員，後來她受訪自曝過去被韓國星探相中過，邀她去當實習生，但她當時沒完成學業，又因為覺得韓國演藝圈競爭壓力太大，便放棄進入韓國演藝圈。

區明妙脫衣露出胸上黑痣。（圖／翻攝自miumiu__au IG）

外型亮麗、演技受到肯定的區明妙，最近受邀演出《童時愛上你》，飾演年輕版的雷碧倩，被讚演技有大將之風，前途發展不可限量，而她過去受訪時自曝父親在她13歲時過世，生前非常支持她闖演藝圈當演員，更留下遺言希望她「一旦決定了便要堅持，不要放棄」，才使區明妙有動力衝到現在，獨立的個性令人心疼。

近日天氣一天比一天炎熱，區明妙也不忘分享粉絲福利，曬出在烈日下拍的美照，可見她戴著圓頂草帽、穿著露肩上衣露出一抹微笑，後面幾張就「畫風驟變」，邊脫上衣邊露出裡面穿的比基尼和圓潤上圍，引來粉絲說：「流鼻血了」、「夏日少女」、「側邊有粒痣」、「圖4正呀」。