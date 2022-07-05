新臺澎輪規劃總噸位9980噸。（航港局提供）

澎湖縣長賴峰偉5日會見航港局長葉協隆時表示，臺華輪船齡老舊，鄉親力盼盡早汰換，但歷經多次變更設計，遲無進展，他上任後整合各方意見，協助航港局接續建造，新臺澎輪預計今年8月動工，希望趕在明年8月能如期交船營運。

葉協隆表示，新臺澎輪規劃總噸位9980噸，全長119公尺，船寬21公尺，船速22節以上，載客數600人以上（臥鋪300人）、駛上駛下空間規劃可載84輛小客車、4輛大型遊覽車及10個冷凍櫃。航港局110年6月29日與台灣航業股份有限公司簽約，委託該公司辦理高雄-馬公航線長期航班勞務採購案。

葉協隆表示，每月由他親自主持督導會議，邀集專家學者掌握台船公司辦理進度，控管新船建造期程，並要求藍色公路品牌設計商辦理船體外觀及內裝設計，新臺澎輪委託日本內海船廠建造，原定111年9月開工，將可提早至8月中旬，預計112年8月完工營運。

賴峰偉表示，臺華輪汰建原訂105年完工，但因前縣長陳光復任內多次變更設計，遲無進展，他上任後認為汰換刻不容緩，因此在109年總統蔡英文視察澎湖時，他向蔡英文爭取臺華輪由中央建造營運，獲蔡英文同意定案，並感謝立委楊曜、議長劉陳昭玲及議會支持，新臺澎輪進度才順利進行。