台南市南區灣裡休閒公園依地形特色設計，除打造超過200坪的特色遊戲場域。（工務局提供／洪榮志台南傳真）

台南市南區灣裡人工溼地原本是一處蚊蟲孳生的髒亂點，歷經市府團隊耗費5年多的時間，並投入3600萬元進行改造，一波三拆後，才華麗轉身成為占地3.5公頃的灣裡休閒公園。市長黃偉哲5日主持啟用儀式時，指示移植樹木，盡快完善環境。

市府工務局表示，灣裡休閒公園完工後，不僅成為附近地區最大的公園綠地開放空間，還能結合萬年公園、興農公園，建構完整的綠廊帶系統，加上黃金海岸廊帶公園，成為南區2條生態休閒綠廊。

工務局還說，灣裡休閒公園依地形特色設計，除打造超過200坪的特色遊戲場域外，公園內還有約600公尺的環狀步道系統，以及將近800坪的活動草坪，可進行各種休閒運動，甚至成為舉辦戶外活動的會展空間。公園內原有的大樹也都予以保留或在園內移植，還因應在地濱海環境重新種植適地適所的原生喬木，以滿足在地的生態發展。

工務局強調，灣裡休閒公園的前身為灣裡人工溼地，2014年由學術單位與環保團體合作，規畫透過自然過濾的方式，處理附近社區的生活廢水，成為一處人工溼地。但因設備老舊，經工務局啟動整修計畫，原本2017年即已完成設計，卻因全區納入喜樹灣裡市地重劃範圍內，基地範圍兩度變更，2021年9月重劃計畫經內政部通過，基地範圍確定後，才得以重新設計。

不料，由於基地屬國有財產署管理的住宅基金土地，無法開工，在市府協調下，2021年1月邀集國有財產署及內政部營建署等單位同意市府簽代管契約後，整建工程才於去年3月開工，經過1年多完成。