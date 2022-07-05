新北市金山硫磺子坪是轄內首座地熱示範區，開發面積近2萬平方公尺，地熱設置量預計可達4MW以上，年發電量達2700萬度電，市府近日已同意該地熱開發案，後續業者將向經濟部申請電業籌設作業，最快明年動工。經發局補充，另有6處潛在開發地點，目前正在探勘申請、同意備案階段，容量預估可達5.5MW。

全球氣候變遷，各國都在探討能源轉型，全台用電、缺電問題不斷，為了儘早達到2050淨零碳排目標，新北市府與經濟部能源局、財政部國有財產署合作成立「金山硫磺子坪地熱示範區」，希望透過招商引進將捷集團的結元能源開發公司，驗證大屯山地熱能量，近期順利進入開發申請階段。

經發局長何怡明表示，台灣位處地熱資源最豐富的環太平洋火山帶，地下溫度達80℃，將地下熱源取出即可發電，地熱能源也不受天候影響，幾乎全年無休，而大屯山區下方的高溫地熱儲集層構造，也被視為全國地熱潛力最高的地區，若金山硫磺子坪地熱示範區若開發成功，將可供應6392戶4口家庭的全年用電。

經發局指出，除了地熱示範區外，金山、萬里地區仍有6處潛在開發地點，其中4件正在探勘或探勘申請中、2件在同意備案階段，後續仍須經過調查、產能測試才可確定開發可行性及規模，不過，市府也將與國產署協調地熱開發土地取得，提供一條龍的行政協助，幫助地熱廠商完成測試，加速推動地熱發展。