民進黨新竹市長參選人沈慧虹5日勤跑選舉行程不停歇，一大早至士林市場掃街，之後趕到長和宮參拜，並拜訪百年中藥行鴻安堂，鴻安堂第4代謝老闆也特製潤喉茶，祝福沈慧虹旗開得勝，讓「新竹一定紅」。

沈慧虹指出，鴻安堂是百年中藥行，堅定傳承新竹的文化，她會借鏡鴻安堂「堅定信念，開創未來」的精神，打造新竹的未來。她也預告明日將啟動「慧虹開講」，深入新竹的大街小巷舉辦米粉場，讓大家認識「新竹慧虹」，透過面對面的方式，傳達城市的願景。

沈慧虹今天是先到士林市場掃街，展現超高親和力，彎下腰與市民朋友寒暄，許多民眾看到沈慧虹對蔬菜、食材、各式丸類瞭若指掌，大讚「未來一定是最接地氣的市長」。

之後到長和宮參拜，她表示，長和宮有300年歷史，香火鼎盛，是新竹人的信仰中心，也是三級古蹟，今天她特別來長和宮參拜，除了祈求風調雨順，同時也特別來向媽祖報告，自己對新竹未來的願景，希望媽祖保佑新竹國泰民安。

到百年中藥行鴻安堂後，在老闆的介紹下，拿起磅秤量藥材、用紙包裝藥材，老闆同時也特製潤喉茶，獻上祝福，希望沈慧虹更加努力，一定要讓新竹更紅。

沈慧虹表示，鴻安堂代代老闆堅守信念，同時加入新的觀念和元素，讓更多人了解中藥知識，過去8年，她在市府團隊學到的也是同樣的經驗，「堅定信念、開創未來」，為擁有悠長歷史的竹塹風城增添更豐富的面貌，而未來她當選新竹市長，將會秉持同樣的態度，打造多元風貌的新竹新未來。

沈慧虹也預告，首場「慧虹開講」將在明天登場，她將走進地方，傾聽民意，也會面對面向民眾報告她對新竹的願景。