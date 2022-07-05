乳癌是國人女性癌症發生率第1位，平均每36分鐘有1人罹患乳癌。目前政府提供45到69歲女性每兩年一次免費乳房X光攝影檢查，但有些人因為擔心輻射暴露而卻步，醫師指出，單次乳房攝影接受的輻射量僅0.7毫西弗，對人體健康無顯著影響，唯有透過檢查及早發現病灶、及早治療，才能避免乳癌威脅生命。

根據衛福部110年統計，乳癌一年奪走2913條寶貴性命，死亡人數較前一年成長9.7％，死亡率增幅更是所有癌症之冠，可見乳癌已成為女性健康殺手。目前國民健康署推動四癌篩檢，凡是45到69歲女性，或是40到44歲、二等血親內曾罹患乳癌的女性，可享每兩年一次免費的乳房X光攝影檢查。

由於乳房X光攝影檢查有低量游離輻射線，部分女性擔心可能增加癌病變機率，因此排斥或逃避檢查。北投健康管理醫院主任沈彥君表示，事實上生活中無時無刻都存在著輻射暴露，如空氣、水、土壤、岩石、食物等具有微量輻射，地表及建物輻射、搭乘飛機也會增加輻射的暴露。

沈彥君指出，天然背景輻射是無法避免的，而醫療輻射是為了健康需要所進行的檢查而暴露。台灣每年的背景輻射劑量為1.6毫西弗，低於全球平均值2.4毫西弗／年，也低於美國的每年背景輻射劑量3.1毫西弗。至於醫用游離輻射，皆受行政院原子能委員會的嚴格管控，單次乳房X光攝影檢查接受的輻射量約為0.7毫西弗，劑量對人體健康並無顯著影響。

美國保健物理學會也指出，人體每年接受小於50毫西弗劑量的輻射，並不會有明顯致癌效應發生，不需過度擔心。沈彥君強調，醫療輻射帶來的價值，遠遠大於可能造成的危害，乳房X光攝影可用來偵測乳房的微鈣化點，有助於診斷無症狀的零期乳癌，據統計可降低41％乳癌死亡率。

沈彥君提醒，如果初經在12歲以前、有乳癌家族史或肥胖女性，建議20歲開始即可安排每1到2年一次乳房檢查；40歲以下年輕女性的乳腺組織密度較高，適合以超音波做為乳房檢查的第一線選擇。若透過乳房超音波或乳房X光攝影檢查後，發現有異常病灶需進一步確認，建議搭配乳房磁振造影（MRI）檢查，無輻射暴露，還可有效提高診斷率。