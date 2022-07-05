俞姓老翁居住在條件極差的地方，家徒四壁、天花板都已剝落，一進去就有股濃濃霉味。（吳佩蓉攝）

前三星鄉長黃錫墉（右）盼政府機關能出面幫忙，不然就會讓俞翁自生自滅，也呼籲社會善心人士能伸出援手，幫助俞翁走完一生。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣三星鄉1名61歲俞姓老翁，因中風無謀生能力，加上髖關節開刀不良於行、臥病在床，只能由60歲的弟弟照料，但俞弟心有餘力而不足，嘆「公所補助1個月21000元費用，現在安養機構至少3萬元起跳，差額根本負擔不起」；對此，三星鄉公所社會課表示，已將身障補助款撥進俞翁帳戶裡，會持續關懷該個案。

三星鄉拱照村村民60歲的俞姓男子日前求助前鄉長黃錫墉，表示3哥有中度身障、無謀生能力，有向三星鄉公所申請低收入戶補助，但無實質上的幫助，今（5日）黃錫墉前往該民宅關心狀況。

據俞弟表示，家裡有4兄弟，大哥和二哥分別生活在台中、嘉義，因各有家室，對宜蘭家事一概不理，自己則打零工；俞弟的3哥之前發生車禍而中斷工作，經兄弟們討論後，雇用3哥照顧爸爸，自從爸爸1年前離世後，3哥接著中風，導致無謀生能力，勉強能緩慢步行。

但禍不單行的3哥， 今年3月又跌倒，右腳髖關節因此開刀、生活完全無法自理，大小便都需人照料，俞弟表示自己已60歲，也有妻小要照顧，真的心有餘力而不足。

黃錫墉表示，俞弟有跟公所申請低收入戶補助，公所表示如有送至安養機構，社會處1個月將補助21000元，但安養院1個月至少3萬元起跳，差額根本負擔不起；盼政府機關能出面幫忙，不然就會讓俞翁自生自滅，也呼籲社會善心人士能伸出援手，幫助俞翁走完一生。

對此，公所社會課說明，該個案已申請低收身障補助，經查，補助款已在6月30日進帳，因補助金額跟身障等級有關，會評估個案殘障程度跟條件，因俞姓老翁還有血緣關係的親屬，照護責任就會落在他們身上，如該個案家屬有任何疑問皆可至公所詢問，而公所也會持續關懷追蹤。