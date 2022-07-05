雲林縣麥寮鄉六輕工業區主要聯外道路工業路遇雨即淹，泥沙阻塞排水孔是元凶。（許志豪提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉六輕工業區主要聯外道路工業路，近日降雨後積水嚴重，縣議員許志豪5日到場勘查，發現道路多處排水孔被泥沙、落葉阻塞，導致路面積水。工業路因大型車輛繁多，路面凹凸不平，加上排水不佳，危及行車安全，已請相關單位進行改善，確保民眾行的安全。

六輕工業區每天有2萬餘名員工與外包商進出，車流量相當大，工業路與縣道154線是主要聯外道路，其中工業路為4線道較為寬敞，因此油罐車、貨車等大型車輛多由此進出，最近連日下雨，不少駕駛發現路面經常積水，影響行車安全，向許志豪反映陳情。

許志豪到場會勘後，發現工業路多處排水孔被泥沙與落葉塞住，雨後雨水無處宣泄，因此路面才會積水，泥沙可能是砂石車等大型車輛經過時掉落，落葉則是路樹造成，已通知縣府加強清淤，並請路樹養護單位六輕定期清除落葉。

許志豪表示，工業路因大型重車行駛長期輾壓，導致多處路口及路面下陷、到處是坑洞，下雨時坑洞積水，嚴重影響行車安全，且大型車經過坑洞產生的噪音，更造成附近居民困擾，有必要盡速改善，在未重新鋪設前，須加強巡視並進行坑洞修補。

許志豪指出，為改善六輕工業區周邊交通，他與立委劉建國共同向中央爭取「濁水溪堤防快速道路」，今年5月由交通部核定可行性評估經費652萬元，待完成規畫納入生活圈範圍便可實施，一旦完工，堤防道路將連結台17線、西濱快速公路，有效疏解六輕上下班時工業路、縣道154線交通阻塞情況，並減少大型車輛進出麥寮市區。