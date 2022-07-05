國民黨新竹市長參選人林耕仁5日起與各市議員開始聯合作戰，一早與北區議員參選人同時也是將傳承資深議員吳青山的吳旭豐站在街頭，與上班來往的民眾招手互動、爭取支持，林耕仁陪同站台替雙方增加曝光度，讓選舉的味道越來越濃厚。

林耕仁表示，新竹市的選舉是團體作戰，不只市長要選上翻轉執政，黨籍議員更要延續過半，達成府會同心一致，推動市政效率將大提升。所以每個選區、每位議員都很重要，目前已經積極安排與每位議員參選人聯合競選，相關活動、文宣品與共同政見規畫都如火如荼進行中，非常期待接下來與每位夥伴的聯合作戰，會當母雞全力以赴，每個選區都會勤走，力拼年底議員全壘打。

林耕仁也稱讚吳青山的兒子吳旭豐，其是非常優秀的年輕人，一定可以接棒傳承吳青山的服務與對北區民眾的承諾。

他說，年輕人參與政治是非常好的事情，回想起自己當初踏入政壇時，也是滿腔熱血、決心要為自己家鄉服務，20幾年過去，這股熱忱沒有改變過，如今有更多生力軍加入服務行列，自己一定盡心盡力協助，不論是站在街頭與民眾揮手道早安互動，或者舉辦座談會、參與造勢活動等。

吳旭豐也表示，議會大學長、市長參選人林耕仁是非常值得學習的政治工作者前輩，心態開放包容，在做人處事面面俱到，不僅積極提攜後輩給予支持，也很願意跟年輕人交流想法、尊重青年的聲音。

很慶幸年底的選舉有如此資深專業又溫暖熱情的母雞領軍，未來的日子會一面學習一面為自己的選戰努力。

距離年底選戰僅剩4個多月，林耕仁獲提名後，積極布局選戰工作，假日勤跑基層、宮廟活動外，未來也陸續與各區議員候選人同台，互相拉抬聲勢，為勝選持續努力。