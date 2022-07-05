永齡基金會宣布再度攜手麥奇數位旗下兒童英語品牌tutorJr，自7月12日至8月19日推出「2022暑期國小國英數公益線上課程」，規畫小學1～6年級國英數公益課程、共開設130堂課，以精實複習課程先行，銜接新學期課業，讓孩童不只趕上進度，更發現學習天賦。

新冠肺炎疫情改變全球生活方式，對教學現場影響更為巨大。去年5月起國內疫情升級三級警戒，學校提前放暑假、停課不停學，今年在轉向與病毒共存方向下，之後隨時都必須做好停課準備，老師的教學場域從實體轉到線上，甚至是虛實混成的教學模式。

永齡基金會和線上英語tutorJr去年5月首次合作，推出國小1～6年級數學公益課程，為孩子準備期末考並銜接新學期課業，廣受師長好評。在各界引領期盼下，今年加碼國語和英語公益學習包，防疫期間讓家長在家可一次享有國英數線上課程。

「國英數公益線上課程」每個帳號擁有一個年級訂課權限，1～6年級各有一套專屬國英數課程。數學課與英語課程為期2個月，數學共72堂課、每一年級有12堂課，牛津英語共36堂課、每一年級有6堂課，首次推出的國語課程僅於7月開課，共開設22堂課。

麥奇數位總經理黃嘉琦表示，很開心也很榮幸能和永齡再次攜手公益課程，善盡社會責任。tutorJr今年亦榮獲教育部肯定，獲選「校園數位內容與教學軟體」企業，應援班班有網路、生生有平板，中小學數位學習精進方案，帶著線上學習資源走入校園。