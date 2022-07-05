高雄市左營、楠梓選區今年因人口增加，將多1席議員，成為兵家必爭之地，也被視為「死亡之組」。前促轉會副研究員吳佩蓉屢傳要參戰，今（5）日在臉書宣布參選，近期已開始備戰，但針對選民建議掛看板，她評估後希望能省下這筆支出，集中資源在文宣製作等露出，讓選民更了解她的主張。

左楠區現有8席議員，藍營現任李眉蓁、陳玫娟、陳麗珍、李雅芬占4席，新人則有國民黨發言人白喬茵挑戰；綠營李雅慧、黃文志、李柏毅；另1席為無黨的陳善慧。這次多出的第9席，不分藍綠、小黨目前有15人搶攻，選戰勢必熱鬧滾滾。

吳佩蓉表示，年底議員選戰，不只要全力爭取支持進入議會，同時也希望有更多的好人才能夠一起當選，協助淘汰幾位非常不適任的現任議員，大幅改變高雄市議會目前的生態。

她認為，高雄議會已有不少選服型民代，問政扎實、服務周到，例如左楠區的陳麗珍、陳善慧等議員，即便與彼此政治立場互異，但他們的問政內容少有意識形態的無理杯葛或鬼打牆的謾罵，認真關切民眾的需求，有很多值得學習之處，希望未來有機會能當面向這些前輩請益。