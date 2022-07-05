拿出政績拚連任的台中市長盧秀燕，媽媽市長溫暖親切的形象深植人心，婦幼至上的執政風格，很和台中人口味，民調顯示持續位居領先位置。（台中市政府提供／謝瓊雲台中傳真）

拿出政績拚連任的台中市長盧秀燕，媽媽市長溫暖親切的形象深植人心，婦幼至上的執政風格，很和台中人口味，民調顯示持續位居領先位置。（台中市政府提供／謝瓊雲台中傳真）

2022選舉逐漸升溫，最近電視台、網路媒體與媒體人陸續公布2022台中市長最新民調，現任台中市長盧秀燕的支持度，持續輾壓對手民進黨提名的立法院副院長蔡其昌；兩人支持度差距拉到近4成，台中市民對於盧秀燕的施政滿意度達到75.1％，信任度更是突破76％，達到近2年新高。地方人士觀察，盧秀燕穩健溫暖、婦幼至上的執政風格，很合台中人的口味，國民黨前台北市議員羅智強也多次肯定盧是「溫暖的媽媽」、「做事市長」。

最近電視台、網路媒體與媒體人，陸續針對2022台中市長選舉公布最新民調，台中市長盧秀燕支持度都在55％至63％之間，大勝民進黨徵召參選的立法院副院長蔡其昌3成以上；顯示台中市在盧秀燕得執政下，帶領市政團隊歷經艱困疫情高峰，穩健度過疫情難關，如今已讓台中市疫情發展走下高原期，盧市府團隊施政，獲得多數市民所肯定。

回顧盧秀燕上任至今，「媽媽市長」形象深植人心，積極打造「婦幼友善台中」，從公托公幼倍增、擴大育兒津貼到平價托育服務，都是為了讓台中的年輕人勇敢生、輕鬆養，在這個薪水趕不上物價的時代，給予家長們一股分擔重責的力量，不只「托育三寶」有感，在市區、山海屯區還設有12間親子館，同時滿足家長放鬆、小孩放電的好去處。

除了緊催婦幼福利油門，盧秀燕推動文教建設也不落人後，全台首座美術館與圖書館雙館共構的世界級新地標「台中綠美圖」5月上梁，預計2025年開館營運；另外，歷經3屆市長、有「外埔小白宮」美稱的市立圖書館外埔分館也在去年啟用，台中市的圖書館興建還有即將整修完工的后里分館、北屯興安分館，及榮獲國家卓越建設獎的大雅區上楓分館，都將在7月陸續開幕。

一般政治人物不會特別著墨的「打造閱讀城市」，在「媽媽市長」盧秀燕的努力下，逐漸成真，圖書館更新與新建，在疫情下潛移默化、改變民眾閱讀習慣，市立圖書館推出書香便利送、一站式預約取還書等服務，不僅落實防疫，更催出台中人的超狂閱讀力。對比盧秀燕面對疫情狂潮的冷靜沉著，蔡其昌遲遲未能站穩應戰腳步；民調顯示，兩人捉對廝殺狀況下，盧、蔡民調差距越拉越遠，「以柔克剛之計」或能成為盧秀燕年底再下一城的利器。