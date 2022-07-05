網美黃琳擁有天使臉孔及火辣身材，大學時期就登上PTT表特版，更被網友封為「世新女神」、「兇版Angelababy」，不吝嗇展露姣好身材的她，日前曬出身穿正面開大洞的粉色連身洋裝照，只見尺度遊走在走光邊緣，讓網友看的血脈賁張。

黃琳在instagram曬出身穿粉色印花連身洋裝美照，只見胸前開了大洞直到腰部，除了露出兩側香肩之外，一個轉身讓火辣S曲線一覽無遺，此外，幾乎包不住的兩顆傲人北半球，隱約露出一小截見客，讓人充滿無限遐想，另一張照片只見她側身對著鏡頭露出招牌甜笑，穿的比基尼包不住傲人上圍，整顆幾乎就要呼之欲出，若稍有不慎就會直接走光，破尺度的火辣裝扮，吸引近3萬人按讚朝聖。

對此，網友紛紛留言：「炎炎夏日要辣辣地」、「超級漂亮的女神」、「女神雅典娜，太迷人了，根本甜爆」、「超喜歡妳的笑容...好美」、「好像美人魚啊」、「撐的起這件衣服 也只有妳了、「這絕對是地球上最美的風景」、「能每天看到你幸福，就能讓我甜甜的過一天」。

黃琳日前曬出性感泳裝照，只見她身穿綁帶式設計的粉色比基尼，傲人上圍雖被布料包住，仍藏不住渾圓弧度，直接在鏡頭面前露出，至於下半身泳褲僅用線條綁起固定，讓人看了臉紅心跳，不過比基尼布條整體看起來像綁在身上的繩子，被網友忍不住笑稱是「人體肉粽」。