截至7月4日台中市已有44萬2335人確診、551人死亡，確診者人數與致死率都排名第四。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市今(5)日新增4970例本土個案，以及9例死亡個案，這也是中市接連兩天本土確診人數落後新北市後，再度居單日確診數之冠；統計截至7月4日台中市已有44萬2335人確診，確診發生率為15.8％，並有551名市民不幸染疫身亡。

台中市副市長令狐榮達表示，台中市5日新增4970例本土個案，相較上周二（6月28日）6397例，下降22.31％，顯示台中市疫情已逐漸脫離高原期，不過BA.4、BA.5境外移入個案日漸升溫，台中市累計近日已有22例相關境外移入個案，尤其進入暑假後，人流增加，他呼籲市民朋友除了做好防疫新生活，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，如果身體狀況允許，也要按照期程踴躍接種疫苗，降低中重症風險，提升個人防護力。

台中市衛生局副局長陳麗娟表示，中央也公告台中市新增9例死亡個案，年齡界於42歲到94歲，9人都有慢性病及腫瘤病史，6人沒有接種疫苗紀錄，其中最年輕的42歲男子有心血管疾病，只打了1劑疫苗，6月8日確診，之後呼吸喘就醫發現肺炎，因病況持續惡化7月3日死亡，死因為呼吸衰竭合併新冠肺炎感染。

台中市衛生局統計截至7月4日本市已有44萬2335人確診、551人死亡，確診發生率為15.8％，確診致死率為0.147％，確診人數排名全國第四，死亡人數為551人，居全國第二。