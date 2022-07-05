一名菲籍男子騎乘自行車逆向行駛，被員警攔下並發現他渾身酒氣，一測果然酒測值超標，但因為語言不通，送到移民署專勤隊利用指紋辨識系統查明身分，竟發現他逾期居留竟長達4年。

小港分局高松所員警3日深夜行經小港區高松路與松南街口時，發現一名40歲菲籍男子騎乘自行車逆向行駛，要求停靠盤查，過程中發現他身上飄有濃濃酒味，經檢測呼氣酒精濃度達0.69mg／L。

在警方詢問基本資料時因語言溝通不良，加上未攜帶可辨識身分證件，警方只好將該移工帶至移民署專勤隊利用指紋辨識系統查察確認身分，發現該外籍男子在2018年以免簽方式入境，已經逾期居留超過4年，他聲稱自己是依靠「煮豆漿」工作維生，但對於店門或地址卻交代不清。

酒駕部分警方先依規定製單，依違反《道路交通管理處罰條例》73條2項舉發，另外，逾期居留部分另依規定製作筆錄交由移民署專勤隊接辦後續出境。

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