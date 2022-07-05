朱俐靜抗乳癌2年逝世享年40歲 家人悲慟證實：昨天離開我們

在歌唱節目《超級偶像3》拿下冠軍出道的朱俐靜，深厚的歌唱實力和溫暖、正向的零負評形象讓她多年來在演藝圈一直深受歡迎。在2020年，朱俐靜不幸罹患乳癌，但她仍樂觀以對，積極對抗疾病。沒想到在昨（4）日無預警傳出她已在7月3日病逝，享年40歲，不少人都對此消息感到不捨與惋惜。

《超偶3》冠軍出道獲獎無數 溫柔歌聲療癒眾人

在正式出道前，朱俐靜是一名專職駐唱歌手。2009年她參加當時火紅的歌唱節目《超級偶像》，一路過關斬將，最後以冠軍之姿出道。在《超級偶像》中，朱俐靜用歌聲打動無數人的心，也讓世人開始看見、記住她的名字。

從《超偶3》出道後，朱俐靜又接連拿下「Yahoo! 奇摩搜尋大獎」的「最受矚目潛力女歌手獎」、KKBOX數位音樂風雲榜的「年度最佳新人」、HITO流行音樂頒獎典禮的「最受歡迎新人」等等，在幾個中國歌唱節目中也都有非凡的表現，持續用自己的好歌聲療瘉眾人。

歌曲帶給人力量 《來日方長》期許自己「不夠好也可以」

音樂生涯至今，朱俐靜總共發行過《存在的力量》、《快樂美人魚》、《來日方長》等3張專輯，其中首張專輯裡〈我會在你身邊〉、〈一千萬次的淚水〉等歌曲，在YouTube上都超過2千萬點閱，不少網友都表示「聽到落淚」，〈存在的力量〉一曲，也讓許多人聽完後覺得「從中獲得了力量」，認為她如同最溫暖的天使一般善良美麗。

朱俐靜的歌曾帶給無數人勇氣，也激勵著就她自己。在抗癌期間，朱俐靜仍舊沒有放下音樂，2020年底發行的專輯《來日方長》，便是她對於自己的期許，希望能在疾病之下，依然懷著來日方長的心情，不要以驚慌的姿態生活，也用裡面的歌曲告訴自己，面對癌症還是可以有「不完美的完美」，「不夠好也可以」。

粉絲、藝人紛紛發文感念 持修：「真的很幸運能遇見你」

在演藝圈多年，朱俐靜用歌聲、笑容和溫暖感染了許多人的心，除了與「超偶幫」有著深厚的革命情感，其他場合上也因為開朗樂觀的性格擁有非常好的人緣。在昨日傳出離世消息後許多人紛紛發文悼念。當年《超偶》的黃國倫、蔡昌憲都在貼文中表示對昔日情懷的感念；賴銘偉也貼出朱俐靜在病中還不忘關懷他的對話紀錄，感動許多網友；歌手持修更是特別發文，感念朱俐靜在他還是沒沒無聞的助理時，給他的鼓勵和幫助，「真的很幸運能遇見你」。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，在昨日朱俐靜傳出逝世消息後，引來演藝圈及歌迷的震驚及不捨，許多粉絲、演藝圈人士都發文悼念，短短一日內就累積了近5萬筆聲量，由此可見朱俐靜的好人緣。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

在不完美中找到完美 盼遺作帶給他人力量

在發行《來日方長》接受媒體採訪時，朱俐靜曾經表示，〈不完美的完美〉就像她在疾病中的生活，雖然看起來是不好、不快樂的事，但仍能從中找到意義。在抗癌期間，她仍會出席公益活動，努力傳遞正能量，也強忍病痛完成了《來日方長》這張專輯。

「我以前也沒想過我會這麼堅持地覺得一定要完成它，我大可在家裡躺著，每天讓自己的身體覺得舒服就好了，可是還是會想要留下一點什麼，給這個世界或是社會，當然最主要是好的影響跟支持別人的力量。」

希望帶給別人力量的朱俐靜，努力在人生最後的路途，留下了動人的音樂和歌聲，成為許多人無助時的慰藉。一如〈不完美的完美〉中的歌詞「為了／不完美的完美／不絕對的絕對／哪怕愛如刀割／為了／你眼中的獨特／拼命超越自己的負荷」，病中的朱俐靜，努力完成了自己不完美中的完美。

「總在整個世界都睡了／喧囂耳語平息了／我才真的是我的」如自己的歌一般，朱俐靜在世界的所有喧囂都平息後，終能把自己還給自己，在另一個世界繼續快樂地歌唱。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年07月03日至2022年07月04日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『朱俐靜』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。