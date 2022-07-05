不少人都有放在機車上的東西被偷的經驗，一名男網友表示，想起過去自己放在機車上的兩頂安全帽被偷，就連雨衣也難逃被偷的命運，他好奇問網友「被偷過什麼？」貼文曝光後，多數網友點名抹布和安全帽，其中有網友認為，安全帽被偷比抹布還慘，因為還得再去買一頂。

原PO昨（4）日於PTT八卦板指出，看到一名婦人經過超商，順手牽羊放在門口的雨傘，想起以前放在機上的東西也被偷過，最令他印象深刻的是兩頂安全帽，以前騎野狼沒有車廂，雨衣只能放在油箱上，也被偷過，他好奇問網友，「不知道大家被偷過什麼機車上的東西？」

疑問曝光後，釣出不少苦主，「我的大腸麵線」、「便當，真沒想到便當也在偷」、「用便當紙盒包狗大便，回家時去便利商店，出來就發現被偷」、「我有被偷過排氣管跟車牌」、「傻子才放東西在車上」、「被偷過腳踏車椅墊，害我只能踩高高回家」、「一袋廚餘被偷」、「抹布很容易被偷」、「抹布很容易被偷走，到底多窮」、「被偷過一次抹布後，都放車廂了」。

留言中不少人認為安全被偷最慘，原因在於一頂安全帽價格至少300元至起跳，被偷還得再買一頂，否則無法騎車，「安全帽被偷過一頂，我就學乖了」、「偷安全帽的人真的很過分」、「一頂很破的安全帽被偷，不知道動機是什麼」、「安全帽啊！等於當下還得走路去買一頂，比抹布還慘」、「一頂5千多的安全帽被偷過」。