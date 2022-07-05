台糖公司位於鳳林鎮的土地有79公頃屬原住民傳統領域，經立法委員廖國棟長年協調，將優先把土地租借給當地的鳳信、山興、中興、大榮、長橋與森榮6個部落使用，並在今天共同簽署備忘錄；圖為台糖公司農經處副處長蘇建元（羅亦晽攝）

台糖公司位於鳳林鎮的土地有79公頃屬原住民傳統領域，經立法委員廖國棟長年協調，將優先把土地租借給當地的鳳信、山興、中興、大榮、長橋與森榮6個部落使用，並在今天共同簽署備忘錄。（羅亦晽攝）

傳統領域土地議題長期是原住民族人的訴求與課題，台糖公司2019年承諾提供花東地區總計約117公頃的傳統領域土地，優先租借給當地原住民使用，其中，花蓮縣鳳林鎮79公頃部分，將由6個部落組成協會以一般民眾2／3的租金價格承租，盼能藉以吸引青年返鄉，創造部落經濟。

台糖公司位於鳳林鎮的土地有79公頃屬原住民傳統領域，經立法委員廖國棟長年協調，將優先把土地租借給當地的鳳信、山興、中興、大榮、長橋與森榮6個部落使用，該公司農經處副處長蘇建元、花東區處經理楊長昇與廖國棟今天在光復鄉光復糖廠多功能會議廳，與到場的4個部落頭目共同簽署備忘錄。

「這是遲來的正義」廖國棟表示，推動原住民傳統領域跟保留地是他長年努力的目標與方向，經去年與台糖完成第一梯台東加路蘭土地的簽約後， 終於能在今天完成鳳林79公頃土地的部分，由於光復跟壽豐地區原住民傳統領域仍有許多是台糖的土地，其中光復大農段的部分仍正與台糖公司協調，盼未來能逐步將原住民族的傳統領域釋出給族人使用。

廖國棟也提到，台糖鳳林79公頃的土地，將以1公頃每年2500元的租金租借給6個部落使用，由於有些族人經濟較為弱勢，因此他也會協助其他族人善用公家機關資源，在自己的土地上創造更多經濟價值。

楊長昇指出，台糖公司基於地方部落共榮共好原則下，願意提供部分土地繁榮地方，自2019年迄今，經與委員協調後及公司董事會同意後，決定公司在花東地區屬原住民傳統領域的造林地辦理林下利用試驗計畫，並將土地優先租借給部落族人使用，其中，花蓮部分包含鳳林鎮79公頃及光復大農段23公頃。

楊長昇說，此試驗計畫與一般造林地釋出不同之處在於，部落可直接與公司協議出租，不用公開標租，且一般林下放牧每年1公頃逾3000元，族人可用一般民眾的2／3租金成租，而鳳林部分將由花蓮縣鳳林鎮長橋社區發展協會代表6個部落承租，光復部分目前仍正努力協調。

鳳林鎮總頭目曾金泉感謝台糖公司願意釋出土地，供族人優先使用，雖然只是林下經濟部分，受益多少仍須評估，不過期許能藉此吸引青年返鄉，創造地方繁榮。