新北一名女子遺失了自己的Apple Watch，一年後接到陌生來電還以為終於失而復得，沒想到對方居然沒有打算物歸原主，更要求失主幫忙解鎖，聲稱「我媽媽很喜歡這支錶」，希望失主割愛，讓該名女子相當傻眼！

據《東森新聞》報導，新北市一名吳姓女子2021年時遺失了一支Apple Watch，遂前往警局備案，而依照《民法》規定，遺失物自通知或最後招領日起超過6個月，未經有受領權人認領者，將歸拾得人所有。因此吳女除了報警外，也時常盯著線上遺失公告，更使用Apple Watch的功能，設定「遺失公告」等同上了一道鎖，讓拾獲人無法使用。

就這樣事情過了一年，事情仍然沒有任何進展，正當吳女幾乎不抱任何希望之際，居然接到一通讓她不可置信的陌生來電。吳女透露，這通電話來自拾獲者的家屬，對方表示，因為已經超過六個月的公告期，所以媽媽已經取得Apple Watch的所有權，對方直說：「我媽媽很喜歡那支手錶」，想要用「補貼」的方式，請吳女協助解鎖。

突如其來的消息讓吳女震驚不已：「警察沒有還我這個東西，反而把它給了第三人，而且那個第三人也知道我的個資訊息」。吳女質疑，從報警到東西被撿走也才經過10天左右，但卻沒有任何人通知她，就連上網也找不到任何資訊。

對此新北市中和分局回應，依照規定警方只能幫民眾保管物品，並不能解鎖Apple Watch，也無法查詢裡面的資料。至於為何沒有通知吳女領取遺失物，警方依規定受理，但品名礙於系統侷限，吳女報案時，登記的遺失物品名為「鐘錶」，但拾獲後的另一家派出所，登記的卻是「智慧型手錶」，內容都沒有錯，但拾得物量一大，實在難以逐一比對。至於撿走手錶的民眾則表示，現在這支Apple Watch歸自己所有，希望警方能居中協調。