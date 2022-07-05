有些人不會隱藏自己的心思，情緒全寫在臉上，讓旁人一看就明白，但也有人城府較深，外表看起來老實、無欲無求，其實內心充滿野心、不好對付。《搜狐網》命理專欄分享，金牛座、摩羯座和水瓶座最擅長偽裝自己，一般人很難看出他們的真面目。

1、金牛座

金牛座給人的印象很老實，做事總喜歡埋頭苦幹、默默在角落努力，但這其實都是他們營造出來的面具，真實的金牛座其實很有城府與野心，他們心思比同齡人成熟，對於未來有明確的規劃，想要達成目標就得加倍努力，所以他們不常將時間浪費在玩樂上；另外，金牛座也是不好招惹的對象，千萬不要隨意觸碰底線，讓他們情緒爆發。

2、摩羯座

摩羯座心思縝密，邏輯思維和隨機應變的能力強大，把所有的精力和時間都花在工作上，還不斷學習，增進自己的能力，如此努力的他們不甘平庸，擁有遠大的夢想，不過摩羯座從來不說出口，甚至隱藏自己的野心，裝作老實人的模樣，只要不耍小手段，他們通常願意和平共處，但若傷害到他們的利益，後果可就不堪設想。

3、水瓶座

水瓶座的智商很高，但總是一副對所有事物都不在乎的樣子，還經常不愛牌理出牌、十分低調，因此很少有人能看透他們的內心，但水瓶座的野心不大，也不屑跟人耍心機，更不會無緣無故去做什麼不好的事情，當然這也不意味著水瓶座軟弱好欺負，如果有人招惹到他們，他們絕對會毫不猶豫回擊，讓對方後悔自己的行為。