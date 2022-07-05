桃園市有11處公園有「戲水設施」，去年因疫情未開放，因應疫情趨緩，桃園市長鄭文燦5日在防疫會議宣布，8月1日起全面開放使用，另外桃園嬰幼兒莫德納疫苗將採入校入園和醫療診所雙軌制並行施打，30所國小已成立嬰幼兒疫苗快打站，就近服務近2萬名嬰幼兒。

桃園市5日新增3117例本土案例，較4日2411例上升29.28％。鄭文燦感謝國泰人壽慈善基金會捐贈「依必朗洗髮精沐浴乳組1000份」及「N95口罩2000份」給衛生福利部桃園醫院，讚部桃近2年防疫工作扮演第一線非常吃重腳色，目前輕重症分流，99％病人可以線上診療得到適當關懷和送藥服務，重症也慢慢降載，維持6成病床可以使用，相信疫情下降後重症率會變低。

鄭文燦說，桃園在六都中重症死亡率低於其他五都，第1個原因是疫苗覆蓋率高，尤其長者疫苗覆蓋率最高，第3劑甚至達77％以上；第2是老人肺炎鏈球菌疫苗，中央75歲打3價，桃園65歲以上打13價，因此肺炎併發症少，第3是醫院、衛生局和消防局合作順暢，潛在重症病人用緊急醫療方式送醫沒有困難，雖然重症死亡率略低，但長者打第4劑和其他未打年齡層還是要持續接種。

桃園市有「戲水設施」的公園包括桃園區永康、民族、建國、陽明和水秀公園，中壢區六和兒童、莒光、光明和萬坪森林公園，龍潭區運動公園、龍潭大池等11處，因應疫情已漸趨緩，將於8月1日起開放使用，但仍要遵守防疫規範，例如戲水時得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩或準備口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。

為協助滿6個月至5歲幼兒完成兒童莫德納疫苗接種，市府宣布入園施打和醫療院所雙軌並行，其中入園施打教育局已擇定30校成立「兒童莫德納疫苗快打站」，就近服務周邊幼兒園，共計可服務599園近2萬位幼兒完成疫苗接種，提升幼兒防疫力，未就讀幼兒園但符合資格和年齡者也能就近施打。

全市195所國小自6月23日起安排莫德納及BNT第2劑疫苗入校接種，截至7月4日已有162校完成入校接種，9472位學生完成莫德納疫苗施打、3萬4676位學生完成BNT疫苗施打，共計4萬4148位學生完成疫苗接種，其餘33所國小也於5日全數完成。