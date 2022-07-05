展碁國際(6776)代子公司Protrade Global Limited公告股東會決議通過解散清算事宜。展碁國際未來規畫台灣博瑞達增資事宜，因應規模擴大，做適度的資本調整。展碁國際副總鄭明琪表示，此資結構的調整，將使管理和資源配置更為直接。

PGL原為展碁國際持股51%子公司，因集團長期發展規畫並持續整合資源，進行簡化投資架構，與優化子公司營運管理，於今年七月一日將「PGL」持有之轉投資公司由台灣博瑞達(PGL100%持股子公司)發行新股與PGL進行股權交換/轉換，使台灣博瑞達成為PGL唯一子公司，待PGL公司解清算完成後，PGL按其原東之持股比例，將所持有台灣博瑞達股權分派予PGL原股東。

此PGL公司解散清算，為集團內部投資架構調整，展碁國際透過調整後將直接持有台灣博瑞達股權，所持有之股權價值不變，對展碁國際和PGL原股東之股東權益並無影響。

展碁去年6月併購博瑞達，該併購屬於水平整合，博瑞達其營業項目是橡膠，雖然產品線不同但是後端是差不多的，博瑞達銷售合成橡膠，每年營業額約40億左右，博瑞達除代理合成橡膠之外，也積極布局天然橡膠。