桃園市桃園區龍壽街、經國路一帶5日因午後大雨造成積水，約20分鐘後雖消退，但部分路段路面出現坑洞，員警到場進行交通疏導。（圖/ 中央社）

桃園市桃園區龍壽街、經國路一帶今天因午後大雨造成積水，約20分鐘後雖消退，但部分路段路面出現坑洞，桃園警分局立即指派員警進行交通疏導避免造成交通事故。

中央氣象局今天指出，受西南風影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，桃園市有局部大雨或豪雨發生的機率；南投、南部、宜蘭、花蓮地區及苗栗至嘉義、台東山區等地有局部大雨發生的機率。

桃園警分局表示，受到午後急驟大雨影響，造成桃園市桃園區龍壽街、經國路一帶道路排水宣洩不及，造成淹水及道路出現坑洞的狀況，警分局立即指派龍安派出所及同安派出所警力前往現場進行道路交通管制及疏導。

桃園警分局指出，員警到場後立即擺設交通椎並進行交通管制，大雨造成的排水宣洩不及現象，大約在20分鐘後就消退，但桃園警分局員警仍在現場指揮交通，避免意外發生。

桃園市政府水務局表示，根據統計資料，此路段積水主要是一時大雨宣洩不及，在降雨趨緩後已於下午2時40分退去。有關坑洞問題，已通知相關單位處理後續。（編輯：戴光育）1110705