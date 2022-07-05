今天上午，新華社刊發了一則200餘字的消息：劉鶴應約與美財長葉倫視頻通話。消息不長，卻內涵多多。《人民日報》海外版旗下新媒體「俠客島」解讀其中包含三大訊號：

一是大家普遍注意到的「應約」兩字。美方主動找上門談，一定程度上凸顯中方的主動地位。

二是談什麼？宏觀經濟形勢、全球產業鏈供應鏈穩定等議題，這也是目前世界經濟下行壓力下，兩個最大經濟體留給世界的大疑問：中美貿易戰的後遺症怎麼消除？中美怎麼將世界帶出發展泥潭？

三是談得怎麼樣？通稿提到，雙方務實、坦誠交換了意見，交流富有建設性。務實、坦誠，意味著打開天窗說亮話，但分歧還不少。有建設性，意味著有進展。這裡埋了伏筆，只要這個機制在，後續兩人還會繼續通話。

文章稱，結合最近美媒的一系列放風，可以看到這次通話的特殊背景，瞭解美方為何要主動通話。據美媒報導，拜登最快本週或取消部分對華加徵關稅，原因無外乎鈔票印太多，國內通膨壓力太大，如果高關稅還卡在那，成本勢必還會進一步加到消費者頭上。文章認為，如果拜登取消部分對華加徵關稅，一定程度上意味著川普時期對華貿易戰的破產。

在通話中，中方表示關切關稅和中企待遇問題。文章指出，言外之意，是督促美國早點落實。中國也有理由歡迎美方的政策轉變。

文章也提醒，老美的話還得聽言觀行，沒必要高興太早，中美博弈注定是持久戰。美國內黨爭激烈，拜登一直難下決心，搖擺的對華政策也成為談判要挾的籌碼。可見，取消對華加徵關稅也不會是什麼痛快的事。就在前幾天，美國還將5家中企列入制裁清單。對美國這種兩面性，中國還得看得清，別抱太多幻想，堅持鬥爭求勝利。