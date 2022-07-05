代表民進黨參選桃園市長選舉的林智堅，遭爆在中華大學的碩士論文涉嫌抄襲。國民黨台北市前議員羅智強辦公室主任楊植斗、雲林縣議員擬參選人陳芳盈、屏東縣議員擬參選人練鴻慶，明（6日）將赴台北地檢署，告發林剽竊智慧財產權。

針對林智堅的論文爭議，楊植斗今日在臉書發文表示，林被國民黨台北市議員王鴻薇揭露，在中華大學碩士論文的內容抄襲了竹科的報告，甚至連錯字都一模一樣；林洗完中華大學碩士學歷後，又報考了台大國發所在職專班，被媒體人黃揚明再爆疑似抄襲學長的論文。

楊植斗痛批，其實學歷並不代表做事的能力，但政治人物必須是個「誠實的人」，才能對選民交待。從論文抄襲爭議回過頭看林智堅過去言行，過去曾說不會落跑、不選桃園、本來想去美國，如今又傳出抄論文騙學歷的爭議，可謂「裡裡外外把人民騙了個遍」；更可怕的是，林面對論文抄襲案，卻只有不斷跳針說是「舊聞」，而不肯誠實面對。

楊植斗接受《中時新聞網》訪問，表示自己明日將與陳芳盈、練鴻慶赴台北地檢署，告發林智堅剽竊智慧財產權。而依照程序，檢調受理案件後，將去函詢問竹科是否要提告。