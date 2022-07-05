俗女村電力站是一棟3層樓的承租處所，規畫1處辦公室及4間房間，給創生青年、認同他們的支持者住宿或發揮的使用空間。（張毓翎攝）

台劇《俗女養成記》開播後，帶動台南市後壁菁寮老街人潮，後壁商圈理事長吳翊榛號召多位青創者，透過進行街區盤點、老屋活化等行動，建構「後壁俗女村」地域品牌，提供導覽遊程、手作體驗及伴手禮的販售等，今年俗女村團隊進一步成立「俗女村電力站」，希望協助有意返鄉的青年創業。

後壁菁寮社區四周大多是稻田、農村景象，2005年以紀錄片《無米樂》聞名至今，社區保存許多良好的文化產物和歷史建築，2019年台劇《俗女養成記》、2021年《俗女養成記2》開播後，成功帶夯菁寮社區的旅遊熱潮，許多遊客慕名前來，只為一睹劇中場景。

後壁俗女村去年9月開幕，運用義昌碾米廠、金德興中藥行、見成家具店等3處特色老屋的場域，販售咖啡、冰品及文創商品等，此次團隊透過國發會「地方創生青年培力工作站」計畫補助支持，在義昌碾米廠旁成立俗女村電力站，期許發揮母雞帶小雞的功能，讓農村有不一樣的改變。

俗女村團隊表示，俗女村電力站是一棟3層樓的承租處所，規畫1處辦公室及4間房間，給創生青年、認同他們的支持者住宿或發揮的使用空間，目前俗女村電力站有入住1位來後壁研究鳥類的成大學生；另外，近期也會陸續辦理免費的行銷講座，給想創業的青年報名學習。

俗女村電力站今天開幕，水土保持局長李鎮洋、副局長林長立等人親臨現場，俗女村團隊說，此次也得到保局的支持計畫，開發了後壁在地米製作的米啤酒，路過義昌碾米廠的遊客，不妨可以前來瞧瞧品嘗。

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