汎德永業(2247)通過每股配發現金股利12元，周二除息首日，外資、自營商力挺下，股價開高走高，最高達201元，上漲6元或3.07%，成功步入填息路，收漲2.31%或4.5元，報199.5元。

展望後市，汎德永業維持樂觀謹慎態度，依目前預收單情況來看，旗下兩大經銷品牌BMW與Porsche買氣均相當高，收單情況更較往年為佳，雖目前交車時程受到俄烏戰爭、船運、晶片短缺等因素影響，產生訂單遞延，然目前BMW、Porsche年度銷售目標並未改變，公司也將持續積極與品牌總代理確認交車時程與爭取更多新車配額，以滿足市場對於豪華進口車的需求。

汎德永業持續看好未來BMW、Porsche整體市場成長性以及電動車市場趨勢，總計斥資逾30億元陸續新增3個展示中心，分別為全台地板面積最大的保時捷展示中心「台中保時捷4S多功能展示中心」、整合大台北銷售據點及服務能量的「台北士科BMW全功能展示暨服務中心」、全台最大逾7000坪「汎德台中BMW北台中5S全功能展示暨服務中心」等，預計將於明年起陸續完工，預期將能進一步帶動新客群的賞車熱潮，長遠來看更能帶動銷售與維保業績成長，公司預期隨著經濟規模效益發酵，維修保養業務將會逐步放大獲利貢獻，對公司長期發展將更有助益。