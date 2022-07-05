近來全球半導體類股表現弱勢，《日經新聞》報導，今年來全球主要半導體企業市值已蒸發近1.8兆美元，其中以台灣IC設計大廠聯發科最慘，市值少了近5成，分析師警告，半導體業陷入供應過剩，而且情況比網路泡沫更嚴重，除了台積電等前三大廠之外，半導體產業可能將開始重組。

聯發科今日盤中股價失守600元大關，最低來到597元，跟去年底相比，市值僅剩0.96兆元、跌掉49%。《日經新聞》指出，半導體業如今浮現供過於求的隱憂，半導體股價也因此急跌，根據QUICK FactSet資料，截至7月1日為止，全球主要40家半導體相關企業市值，和去年底相比減少近1.8兆美元至3兆美元，包括台灣聯發科、美國Nvidia、德國英飛凌等企業市值萎縮幅度尤為顯著。

英國調查公司Omdia分析師南川明警告，除了最先進半導體產品之外，其他都將陷入供應過剩，他直言這次情況比網路泡沫還嚴重，除了台積電等前三大廠之外，其餘廠商獲利能力將惡化，半導體產業可能將開始進行重組。

南川明進一步表示，2000年網路泡沫崩壞的原因是半導體供應過剩，當時是供應端造成的，而此次，則是因疫情、戰爭、通膨等外在因素，引發需求急劇變動，因近年重複下單情況急增，一旦景氣放緩，就導致「非意圖性庫存」膨脹的後果。

另根據野村證券預估，2023年全球半導體銷售額，預估將萎縮0.5%，未來視景氣情況而定，減幅甚至有可能擴大至5~9%。