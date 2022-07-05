台北市長柯文哲早上受訪時爆料，連任時曾培養3人接班，對此，台北市副市長黃珊珊表示，柯市長三、四年前就跟她說過。

當初培養接班人，是否覺得自己被黑，黃珊珊表示，這市長講過很多次，他第一天找我時都有說，我都知道，本來就是他的想法，三、四年前就說了。