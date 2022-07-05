柯爆培養3個接班人 黃珊珊：他三、四年前已說過 16:572022/07/05 中時 張芷瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市副市長黃珊珊參加「茶山塾」系列活動啟動儀式。（張芷瑜攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲早上受訪時爆料，連任時曾培養3人接班，對此，台北市副市長黃珊珊表示，柯市長三、四年前就跟她說過。 當初培養接班人，是否覺得自己被黑，黃珊珊表示，這市長講過很多次，他第一天找我時都有說，我都知道，本來就是他的想法，三、四年前就說了。 評陳時中「這麼傻的人」想當市長 沈富雄：想到就起雞皮疙瘩 誠品24小時書店租約將到 黃珊珊透露：一定會在台北開 左批陳時中右打黃珊珊 郝龍斌：蔣萬安基本盤鞏固 #培養 #黃珊珊 #四年前 #接班人 #柯文哲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中想做市長 沈富雄想到起雞皮疙瘩 04:102022/07/01 政治要聞 黃珊珊擬無黨籍選台北市長 藍議員：保留民進黨合作空間 15:412022/07/03 政治 郝指北市三腳督綠將得利 柯酸政四代要有志氣 04:102022/06/30 政治要聞 駁棄保 蔣萬安喊：站穩4成基本盤 15:142022/07/04 政治 2022誰來做老大》台北市長 搶攻青年選票 蔣萬安打無限戰 04:102022/07/01 政治要聞 蔣萬安頻跑商圈喊月月辦活動 黃珊珊：重點在帶出人潮 16:552022/07/05 政治 談北市選戰三腳督 柯文哲點出「2情況」：藍綠都投黃珊珊 15:062022/07/05 政治 顏若芳為這事狂嗆蔣萬安 他一句「專心當房東」秒酸爆 網笑翻 15:332022/06/30 政治 2022誰來做老大》台北市長 藍綠拚光復首都 柯政績成箭靶 04:102022/07/02 政治要聞 黃珊珊稱市府早在做 蔣萬安回嗆：做的夠好就不會有抱怨 11:422022/07/01 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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