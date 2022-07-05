參加2022年世界少棒聯盟(LLB)亞太區的中華隊教練章子健，帶領球隊光榮返國，展示亞太區冠軍獎牌。（台灣世界少棒聯盟提供）

7月3日在2022年世界少棒聯盟(LLB)亞太區擊敗韓國隊奪冠的中華台北（福林國小）代表隊，今天（5日）下午2點帶著冠軍錦旗及獎牌光榮返抵國門，這是中華棒球小將繼2015年東園國小後，相隔6年再度於LLB賽事擊敗韓國取得亞太區代表權，前進今年8月美國威廉波特參與LLB世界少棒錦標賽，首場賽事預計台北時間8月19日凌晨1點展開。

這次LLB亞太區中華代表隊福林國小隊由章子健教練率領，搭乘華航CI2161班機，於今天下午2點10分返台，台灣世界少棒聯盟及中華電信特別準備濃濃台灣味的珍珠奶茶及餐盒迎接，慰勞小將們疲憊的身心。

回憶起本次賽事雖然在第一場延長賽不幸輸給韓國掉到敗部，但全體教練團及選手在背水一戰的情形下，將士用命力爭上游連挫對手，最終在冠軍戰擊敗韓國，順利拿下LLB世界少棒錦標賽亞太區代表權，今年的LLB世界少棒錦標賽將在美國時間8月17日到8月28日於美國賓州威廉波特舉辦，中華隊首役將出戰歐洲非洲區代表隊，時間是美國時間8月18日下午1點，由於時差關係，台灣球迷屆時需要熬夜替小將們加油。

由於新冠肺炎疫情防疫仍不得鬆懈，在疫情期間出國參賽不易，中華隊感謝駐韓國台北代表部助代表隊處理相關檢疫問題，讓代表隊得以順利前往韓國，賽事期間亦召集僑胞到場為球隊應援，讓在異鄉征戰的代表隊在當地感受滿滿溫暖。

今年起，世界少棒聯盟台灣區事務，由台灣世界少棒聯盟（TLLB）負責接手，包含台灣地區LLB推廣、球隊登錄及選拔賽等都由TLLB安排，TLLB感謝中華電信扮演幕後推手，冠名贊助本屆LLB少棒選拔賽，讓賽事得以進行，順利打響第一戰，讓首次選出的代表隊，出國參賽就拿下亞太區冠軍。