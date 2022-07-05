F-15戰機

1名烏克蘭飛行員最近受訪時說，在空中直接和俄羅斯戰機對抗，宛如在出「自殺任務」。他強調，當對方已發射飛彈時，自己還沒辦法在雷達螢幕上找到敵機。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）5日報導，這位呼號為「活力」（Juice），還有另一名要求以「月亮魚」（Moonfish）呼號來稱呼的烏克蘭飛行員6月赴華府，以力促美國國會提供他們亟需的4代戰機等武器。

他們6月23日在閉門會議中和美國議員討論，烏克蘭短期和長期的需求。「活力」說，俄軍出動戰機和攻擊直升機低空飛越前線，攻擊身在戰壕中的烏克蘭部隊。而他們需要加以攔截，以拯救烏克蘭民眾和地面部隊的性命。

他並表示，儘管美國提供烏克蘭榴彈砲（Howitzer），「標槍」（Javelin）和「刺針」（Stinger）防空飛彈等各式重武器，但要擊退俄軍還是不夠。

近幾個月來，烏克蘭軍方領導階層不斷要求美國和其他北約（NATO）國家，給他們如F-16或F-15等現代戰機。然而，拜登政府為了避免和俄羅斯緊張升高，因此並未答應。

「月亮魚」說，烏克蘭已將戰機任務減少到1天20—30架次，如今飛行員比戰機還多。而F-16和F-15都能執行空中密接支援任務，烏克蘭飛行員說，美國若提供尖端戰機，將有助於力克俄羅斯日益活躍的防空武力。

烏克蘭空軍主要依賴蘇聯時期的米格（MiG）-29，但這些過時的戰機缺乏對抗現代戰機所需的先進技術。此外，烏克蘭戰機用的是需要雷達導引的半主動飛彈，而相對的，俄羅斯戰機則裝備了先進的「射後不理」（fire-and-forget）飛彈，以致烏方戰機飛行員遇襲的風險大幅升高。