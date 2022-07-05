昨天網家(8044)執行長暨總經理蔡凱文請辭，今天董事長詹宏志現身在PCHOME與中國信託結盟的ALL ME卡上，被媒體追問人事布局，詹宏志表示，所有人事變動都是企業經營一部份，大家不要覺得奇怪，網家所有工作都會如常進行，現在他先暫代執行長一職，讓同事手上計畫能安心正常進行，他也力挺去年陸續聘請來的幹部，給他們一些時間，創造價值。

詹宏志指出，蔡凱文的去職讓外界都很關心，但是，所有人事變動都是企業經營一部份，一棒接一棒，每個人都有各別計畫，大家每天在面對，所有工作都要如常進行。他指出，公司進行改革創新跟所有合作夥伴的合作都要照常，他也力挺蔡凱文是這張卡的背後推動者。

詹宏志說，網家成立已經24年，只有用過兩位執行長，不算很多，他現在回鍋暫代執行長，他認為，像是張忠謀曾經回鍋一次，施振榮回鍋三次，環境變化有可能工作帶來不同，大家覺得不要奇怪，公司都有接班計畫，但計畫有時候會變化。

對於這2年因緣際會招募到新的幹部，他認為，如果沒有疫情，得不到這麼多人才，讓這些人才集合在一起是一種幸運。

詹宏志目前暫代執行長職位，他坦言，網家成長及獲利不如預期，讓投資人失望，但這在企業都是正常的事，他會盡快尋找執行長，但有難度也還要報到董事會決定。