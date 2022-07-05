金屬機殼廠華孚(6235)公布6月營收3.49億元，再創歷史單月新高，月增12.75%，年增57.41%；累計上半年合併營收18.5億元，較去年同期增加約42.41%，亦創歷史同期新高。

華孚馬鞍山一廠之二期建設已竣工，相關機台設備將按客戶需求如期進行中。為因應未來新能源汽車市場之需求，計畫加大投資馬鞍山廠產能，已規畫在馬鞍山地區設立二廠及三廠，二廠土地取得目前正和當地政府協商中。

華孚6月營收創高，主要是客戶端先前晶片缺貨緩解，致拉貨力道明顯回升，目前華孚稼動率約85%，公司對未來終端需求，也規畫了因應措施。

華孚業務持續爭取歐美亞各國知名汽車供應商新機種訂單，同時對於滿足區域性的即時出貨需求，建立當地合作夥伴如越南、墨西哥、歐洲各國之Tire-1客戶，提供JIT服務，進而發展在地策略結盟，達成在地生產出貨的目標。對其他鎂鋁合金產品應用的市場與機會，尋求可長期合作雙贏的策略夥伴，擴大公司產品組合的廣度及深度。華孚車載機構業務在2021年第三季度開始逐步增加出貨比重，目前車載機構業務已占營收比重之80%，而新能源汽車之機構需求已占整體車載需求之45%。